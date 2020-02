La nuova patch di Tekken 7 depotenzia fortemente Leroy, il nuovo lottatore

Fin da quanto si è unito al roster di Tekken 7 lo scorso dicembre, Leroy Smith, terzo lottatore aggiuntivo del Season Pass 3, ha creato un bel po' di grattacapi al bilanciamento del gioco a causa della sua eccessiva potenza.

Danni incredibilmente elevati e folli parry hanno fatto infuriare fin da subito i giocatori professionisti. Basti pensare che il primo, importante Tekken Tournament del 2020, l'Evo Japan, è stato completamente monopolizzato da questo personaggio: ben sei dei primi otto classificati lo utilizzavano, vincitore compreso. Alla luce di ciò, può senza dubbio essere considerato come il personaggio più forte dal 2017 a questa parte.

Ci ha messo un po' di tempo, ma alla fine Bandai Namco è finalmente intervenuta per dare una sistemata. La patch odierna, la 3.21, depotenzia fortemente Leroy, riducendo i danni di molte mosse, aumentando il tempo dell'animazione di recupero di 5 frame e modificando il suo comportamento in combattimento (e quello dei suoi avversari) laddove necessario. Per tutti i cambiamenti nel dettaglio, vi consigliamo di consultare lo schema allegato in basso.

L'efficacia di queste modifiche andrà valutata nel tempo, ma è senza dubbio un buon inizio. Prima di salutarvi, ricordiamo che di recente Tekken 7 ha accolto la funzionalità My Replay & Tips. Restiamo in attesa di notizie su Fahkumram, un lottatore inedito esperto di Muay Thai che in primavera concluderà la terza stagione di contenuti.