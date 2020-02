Una nuova playlist 1vs1 nella mappa Rust di Call of Duty Modern Warfare

Aspettando la modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare, su cui Infinity Ward continua a mandare indizi su indizi, ultimo dei quali quello relativo a un Toxic Event su COD, gli sviluppatori hanno aggiunto una nuova playlist 1vs1 sulla mappa Rust, da sempre una delle più apprezzate dai giocatori.

Si tratterà di un duello sullo scenario del rifacimento della mappa già presente in Modern Warfare 2. L'aggiornamento è già disponibile, ed introduce, sempre nella mappa di Rust, e anche di Shipment, una playlist chiamata Flotation Oxidation, e una intitolata NVG Reinforce, che è in pratica una modalità notturna per Reinforce.

Infine, torna anche la mappa Tavorsk District per la modalità Ground War, e sono stati rimossi i doppi punti che erano stati attivati per l'evento di San Valentino. Tutti gli annunci sono stati effettuati su Twitter dall'account di Infnity Ward, che trovate allegato in calce alla news.

Insomma, ci sono diverse novità in arrivo per il grande successo di Activision e Infinity Ward, mentre continuiamo ad attendere l'annuncio della modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare, che potrebbe arrivare a Marzo, perlomeno stando alle ultime voci.