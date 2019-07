Nuova politica di Microsoft: account chiusi dopo due anni di inattività, a meno che...

Microsoft ha recentemente aggiornato la sua politica in merito all'attività degli account, modificando un punto che ogni utente dovrebbe tenere in debita considerazione. D'ora in avanti, la compagnia di Redmond si riserverà il diritto di chiudere gli account inattivi per un periodo pari o superiore a due anni. In precedenza, il limite era cinque.

Tale regola, ovviamente, interessa anche gli account Xbox impiegati per accedere ai servizi videoludici. Per evitare che Microsoft lo chiuda, è necessario effettuare almeno un login nel lasso di tempo indicato. La nuova regolamentazione è stata pubblicata il 1° luglio, ma entrerà effettivamente in vigore il prossimo 30 agosto. Se avete dei vecchi account che non utilizzate da molto tempo, e non volete rischiare di perderli, vi consigliamo di effettuare almeno un login.

Ci sono anche molte altre azioni che possono essere compiute per mantenere in funzione un account, come l'acquisto di un prodotto o servizio Microsoft (le gift card sono escluse) o la presenza di una sottoscrizione. Quindi, se siete abbonati ad Xbox Live Gold oppure a Office, l'account non verrà chiuso finché tali sottoscrizioni rimarranno attive, anche se non effettuate l'accesso. Il conto alla rovescia di due anni comincia al momento della scadenza dell'abbonamento. Microsoft, inoltre, non chiuderà mai nessun account al quale è associato del credito non speso nel portafogli. Previste delle esclusioni anche per gli account familiari: quello principale, anche se inutilizzato, continuerà ad essere attivo finché verranno utilizzati i sub-account.

Insomma, Microsoft non chiuderà mai nulla all'improvviso e senza un valido motivo. Chi utilizza i servizi e i dispositivi di Redmond con regolarità non ha nulla da temere. La mossa sembra perlopiù volta a fare pulizia degli account doppi, falsi e ormai completamente in disuso. È bene esserne informati, in ogni caso. Il regolamento completo è reperibile a questo indirizzo.