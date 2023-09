5 euro di buono sconto su ordine di almeno 15 euro, prenota i giochi ad un prezzo scontato

Ottima promozione da parte di Amazon, lo store ci regala un buono sconto di 5 euro solamente effettuando un ordine di almeno 15 euro, gli articoli per partecipare alla promozione devono essere venduti e spediti da Amazon, come per esempio i videogiochi in preordine, vediamo come attivarla.

Clicca qui per verificare se il tuo account è compatibile con la promozione



Una volta aggiunta l'offerta al tuo account cliccando sul pulsante "Applica promozione", lo sconto verrà applicato automaticamente al tuo account

Naviga sul sito e aggiungi al carrello un totale di almeno 15 euro di articoli venduti e spediti da Amazon

Immediatamente saranno detratti 5 euro dall'importo totale da pagare

Questo buono sconto è valido per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), Buoni Regalo Amazon, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte Warehouse Deals o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. Questo buono sconto è valido dal 13 giugno al 25 giugno, l'offerta è aperta ai primi 10.000 clienti idonei.

L'offerta è applicabile anche alle promozioni che vi segnaliamo giornalmente, veramente un'ottima occasione per risparmiare ulteriormente e magari regalare o regalarsi qualcosa. Per esempio possiamo applicare la promozione anche per preordinare Assassin's Creed Mirage, dopo averla attivata sarà possibile preordinare il gioco a questo link a soli 44,99 euro.