Nuova PS5: Austin Evans è rimasto colpito dal clamore del suo ultimo video

L'ultimo video dello YouTuber Austin Evans ha generato numerose polemiche: Evans è stato tra i primi (è arrivato persino prima di Digital Foundry) a mettere le mani sul nuovo modello di PS5 affermando che quest'ultima è peggiore rispetto alla versione in commercio dallo scorso novembre a causa delle differenze legate al dissipatore.

Evans ha pubblicato ora un nuovo video nel quale discute della vicenda, confermando il suo parere: la nuova PS5 è peggiore dell'originale almeno per quanto riguarda le temperature di esercizio e il raffreddamento. E' vero che la revisione della console monta un dissipatore di dimensione ridotte e lo YouTuber è partito da una deduzione logica, se l'heatsink è ridotto le temperature di funzionamento saranno più alte, e questo è stato confermato dai suoi test e in parte anche da Digital Foundry.

Proprio i test di Austin hanno generato numerose polemiche con la community che sostiene come quanto dichiarato non sia certo, allo stato attuale è impossibile dire con certezza che la nuova PS5 sia peggiore rispetto al vecchio modello, lo YouTuber sostiene come questo sia un suo parere e come tale deve essere preso, senza la pretesa della verità assoluta. Semplicemente, per Evans, Sony ha voluto ridurre il dissipatore per contenere i costi ma non è detto che l'unità sia ora inadeguata per gestire il calore generato da PS5, non è escluso anzi che il dissipatore montato sulle console del day one fosse sin troppo sovradimensionato per evitare fin da subito problemi.

Austin si è poi scagliato contro gli scalper i quali in seguito alla diffusione del suo video hanno aumentato il prezzo del vecchio modello, non c'è motivo che giustifichi tale sovrapprezzo e lo YouTuber invita tutti a non comprare la console dai bagarini. Infine, Evans si dice sorpreso per il livello di tossicità della community di YouTube e non solo, in particolare si è detto estremamente stupito nell'aver ricevuto minacce di morte, un fatto molto grave e che non deve essere accettato o tollerato in alcun modo.