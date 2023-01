Nuova PS5: il lettore ottico removibile non sarà compatibile con l'attuale PS5 Digital?

Nei giorni scorsi, Tom Henderson ha svelato nuovi dettagli sulla PS5 con lettore ottico removibile, un modello che sembra essere ormai certo, con debutto fissato indicativamente per l'autunno 2023. Ma c'è una novità.

Lo stesso Henderson ha infatti voluto specificare come il lettore ottico esterno non dovrebbe essere compatibile con la PS5 Digital Edition attualmente in commercio, questo vuol dire che i possessori del modello all digital non avranno la possibilità di acquistare separatamente il lettore di dischi, con quest'ultimo che sarà compatibile unicamente con la nuova revisione di PS5.

Per il resto non ci sono altre novità sostanziali, Henderson ribadisce che non ci saranno modifiche hardware e dunque le specifiche resteranno le stesse dell'attuale modello, non sono però escluse revisioni estetiche e migliorie costruttive per ottimizzare la produzione.

Quando uscirà la nuova PS5 con lettore removibile? Presumibilmente tra settembre e ottobre, con una presentazione che potrebbe avvenire sul finire dell'estate, al momento però Sony non ha ancora confermato nulla e dunque informazioni come la data di uscita e il prezzo sono avvolte nel mistero.

Sony si appresta dunque a sostituire i due modelli di PlayStation 5 in vendita dal 2020, con un solo modello modulare in base alle esigenze dei giocatori, così da risparmiare su produzione e distribuzione, evitando di avere due console diverse in commercio.