Nuova PS5: dal 'piedino' d'appoggio allo stand, i meme social più divertenti sul redesign

C'è però un dettaglio che sta calamitando l'interesse dei fan ed è quello rappresentato dal 'piedino d'appoggio' introdotto da Sony per garantire la massima stabilità della Nuova PlayStation 5 in posizione orizzontale. È stata la stessa Sony, d'altronde, ad aver 'nascosto in bella vista' il piccolo supporto in plastica nelle immagini che hanno accompagnato l' annuncio ufficiale della nuova PlayStation 5 . E voi, cosa ne pensate del lavoro svolto dal colosso tecnologico giapponese per 'attualizzare' il design di PlayStation 5? Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento sulla Nuova PS5 tra dimensioni, specifiche tecniche e caratteristiche hardware .

Alle immagini scherzose sulle analogie tra PS5 ed elettrodomestici come router, deumidificatori o ventilatori a torre che ne hanno accompagnato il lancio alla fine del 2020, vanno così ad aggiungersi i meme sullo stand ridisegnato della nuova PlayStation 5 (utilizzabile secondo alcuni come un fermaporte futuristico ) e le indubbie analogie di design tra il vecchio e il nuovo form factor.

Il reveal della nuova PS5 che conferma i leak di Tom Henderson è diventato l'argomento di discussione principale degli appassionati di videogiochi. Tra gli innumerevoli post che stanno inonando i social, non potevano di certo mancare i meme che mettono in luce gli aspetti più peculiari del redesign della console Sony.

Sony designers putting in that work on concepts for the PS5 slim 😂🤣 https://t.co/kZG5JJEzuk pic.twitter.com/AMKppyM4CE — Eric J. (@ecjaxson) October 10, 2023

My first thought when seeing the new stand for the PS5 slim. pic.twitter.com/QwixhsKD4C — Jadeˣᵛ (@Wildbergerrrr) October 10, 2023

PS5 owners picking up the PS5 Slim be like https://t.co/M2O5fEkRhE pic.twitter.com/kZOnB9JbVv — Oliver Jia (オリバー・ジア) (@OliverJia1014) October 10, 2023

They just gave the new ps5 slim some eyebrow slits , made it like 1 inch smaller and called it a day 😭😭 pic.twitter.com/583hmMFQT2 — SOMEBROS UPDATES 🚨 (@SMBrosTM) October 10, 2023