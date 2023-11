Nuova PS5 Slim: cosa succede se monto il lettore Blu-Ray su una console diversa?

Lo YouTuber Mystic ha pubblicato un nuovo video teardown di PS5 Slim che risponde anche ad una domanda piuttosto gettonata: cosa succede se smonto il lettore Blu-Ray e lo installo su una console diversa rispetto a quella abbinata al primo avvio?

Come noto, la nuova PS5 richiede una connessione a Internet al primo avvio, questa è indispensabile per il funzionamento del drive Blu-Ray, in assenza di connessione in fase di startup con relativo check online, la console si rifiuterà di leggere qualsiasi tipo di disco. Ribadiamo come la connessione sia necessaria solamente durante il primo setup, in seguito si potrà utilizzare il lettore ottico anche offline, senza alcun problema.

Dunque idealmente la console associa il lettore ad una console specifica? E cosa succede invece se monto il drive Blu-Ray su una console diversa da quella abbinata? In realtà non accade nulla e lo "swap" tra il lettore dischi e console è assolutamente possibile, l'unico requisito anche in questo caso sarà quello di avere una connessione attiva la prima volta che si installa il dispositivo su un'altra PlayStation 5 Slim. Il video teardown inoltre ci ha permesso di scoprire anche quanto spazio libero c'è sull'SSD da 1TB di PS5.

La nuova PS5 con design modulare è ora disponibile negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone ma non in Europa, dove si attende ancora di scoprire la data di uscita.