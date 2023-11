Nuova PS5 Slim: quando arriva in Europa? Chiari indizi da un noto leaker

Con la vendita già avviata della nuova PS5 Slim in USA, cresce l'interesse della community per il lancio in Europa dell'ultimo modello della console Sony. L'ormai celebre leaker Billbill-kun decide quindi di riaffacciarsi sui social per condividere delle importanti anticipazioni.

Nel suo ultimo approfondimento sulle pagine di Dealabs, l'attendibile 'gola profonda' si dice certa del fatto che la commercializzazione della nuova PS5 Slim nel Vecchio Continente sia davvero vicina, almeno per quanto riguarda mercati come quello francese.

Stando infatti a quanto riferito da Billbill-kun, il lancio dell'ultimo modello di PlayStation 5 con lettore dischi estraibile dovrebbe partire in Francia già dalla giornata di domani, giovedì 23 novembre, mentre per quanto riguarda mercati come la Spagna o il Portogallo ci sarebbe da attendere fino a venerdì 24 novembre, o comunque prima della fine delle attuali promozioni del Black Friday. Il leaker, ad ogni modo, non fornisce ulteriori indiscrezioni sul lancio in Italia della nuova PS5 Slim, di conseguenza è bene attendere un chiarimento da parte di Sony Interactive Entertainment.

