Nuova PS5, meglio tardi che mai: Sony conferma, il nuovo modello è ufficialmente Slim

È sempre una sfida 'interpretare' la comunicazione di Sony, ma questa volta è piuttosto semplice intuire le motivazioni che hanno spinto il colosso tecnologico giapponese a confermare ufficialmente la terminologia adottata dalla community per definire 'Slim' la nuova PS5 che esce in Italia il 24 novembre.

Ebbene sì, ci sono volute più di sei settimane dall'annuncio della Nuova PS5 ma alla fine, proprio in occasione della commercializzazione in Europa, la macchina comunicativa di Sony sceglie di rompere gli indugi e cedere alla tentazione di adottare ufficialmente il termine Slim per indicare, appunto, le console dal design aggiornato destinate a soppiantare gradualmente i modelli di lancio di PlayStation 5.

Diversamente da quanto comunicato fino ad oggi da Sony, i curatori dei profili social dell'azienda nipponica hanno finalmente iniziato a descrivere il nuovo modello come "PS5 Slim" o, in alternativa, con il decisamente meno elegante "console PlayStation - model group Slim", giusto per non farci perdere l'abitudine alle tipiche ambiguità da reparto marketing.

Intanto, in rete prosegue la discussione intavolata tra chi apprezza o critica il design della nuova PS5 Slim; un dibattito che coinvolge anche i fautori e detrattori di PlayStation Portal, il nuovo 'non accessorio' di Sony che sta andando a ruba.