Nuova puntata di Rainbow Six Siege Declassified tra cosplay, disegni... e tatuaggi!

Nella nuova puntata di Rainbow Six Siege Declassified, gli autori di Ubisoft Montreal e Ubisoft Toronto celebrano l'amore degli appassionati per il loro sparatutto tattico in prima persona dando risalto ad alcune delle iniziative più simpatiche promosse dalla community del titolo.

Tra i fan di Rainbow Six Sige che hanno utilizzato l'hashtag #R6Community per condividere su Twitter le loro creazioni più originali, i ragazzi di Ubisoft hanno deciso di premiare gli sforzi profusi da chi ha voluto realizzare un cosplay "a tema Operatori", una fan art di Thermite, un'illustrazione di Mozzie dall'aggiornamento Burnt Horizon e un disegno di Hibana. C'è persino chi, come il tatuare Ollie Keable, ha voluto immortalare in foto un tatuaggio dell'Operatore ELA eseguito sulla gamba di un appassionato della serie di Rainbow Six!

In calce all'articolo trovate il link da cui potete ammirare le creazioni della community di Rainbow Six Siege. Per un ulteriore approfondimento sull'iconico sparatutto multiplayer di Ubisoft, su queste pagine trovate una scheda che riassume le novità dell'update Y4S1 di R6S e uno speciale su Rainbow is Magic, il bizzarro evento a tempo limitato che il colosso videoludico transalpino ha lanciato per introdurre un pizzico di ironia (e di sana follia infantile a base di unicorni!) nelle dinamiche tattiche del loro FPS competitivo.