Nuova settimana su Twitch: da Microsoft Flight Simulator a Battletoads e Marvel's Avengers

Nuova settimana è ormai sinonimo di nuovo palinsesto Twitch di Everyeye, con la Redazione pronta a tenervi compagnia grazie a un ricco calendario di appuntamenti.

I prossimi sette giorni proporranno dunque una programmazione variegata nei format e nei contenuti. Presenti all'appello gli ormai tradizionali appuntamenti quotidiani con EveryeDay, oltre ai Q&A Deluxe, per due ore di domande alla Redazione. Non mancano poi sessioni dedicate a nuove produzioni, spaziando da Microsoft Flight Simulator a Battletoads. Per una panoramica completa, di seguito trovare l'intero palinsensto settimanale del Canale Twitch di Everyeye.

Lunedì 17 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 13:00 - Speciale: Microsoft Flight Simulator

Ore 17:00 - Fall Guys

Ore 21.30 - Rainbow Six Siege feat Kikachan

Martedì 18 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Marco

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 21:00 - Mortal Shell

Mercoledì 19 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fra

Ore 15:00 - Mortal Shell

Ore 17:00 - Grounded

Ore 21:30 - Hyper Scape feat Kikachan

Giovedì 20 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Fra

Ore 15:00 - Quattro chiacchiere con Vertical Gaming Photography

Ore 17:00 - Battletoads

Ore 21:00 - A tutto indie: Hyper Light Drifter feat. Be_ Frankie

Venerdì 21 agosto

Ore 10:00 - EveryDay: Colazione con Gabriele e Marco

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Fall Guys feat. Cydonia

Ore 20:00 - Livengers feat. PlayerInside

Sabato 22 agosto

Ore 15:00 - GTA Online RolePlay

Ore 17:00 - Dragon Ball FighterZ feat. SchiacchiSempre

Ore 18:30 - DC FanDome: una maratona dedicata all'evento

Domenica 23 agosto

Ore 15:00 - Marvel's Avengers

Ore 17:00 - Star Citizen

L'appuntamento è dunque sul Canale Twitch di Everyeye, la Redazione vi attende numerosi per i nostri appuntamenti live. Qualora non abbiate modo di seguire le dirette, vi ricordiamo che alcune delle trasmissioni potranno essere recuperate in differita sul Canale YouTube di Everyeye On Demand. Buona settimana videoludica!