Nuova Skin per Hanzo in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno Lunare!

Blizzard Entertainment ha recentemente annunciato l'organizzazione in Overwatch di un nuovo evento stagionale. Al centro delle celebrazioni che coinvolgeranno i personaggi del celebre Titolo: il Capodanno Lunare.

Denominato L'Anno del Maiale, questo nuovo evento in-game prenderà il via il prossimo giovedì 24 gennaio e terminerà in data lunedì 18 febbraio. Il Team di Sviluppo non ha ancora rivelato moltissime informazioni sullo svolgimento di questa nuova celebrazione, tuttavia, è possibile affermare con certezza che Blizzard realizzerà alcune skin per i personaggi di Overwatch appositamente dedicate all'evento.

Tramite l'account Twitter ufficiale di Overwatch, infatti, la Software House ha già iniziato a mostrare alcuni di questi nuovi costumi. Ad aprire le danze è stato il personaggio di Reaper, con la sua nuova skin Lu Bu. Protagonista nella giornata odierna è invece Hanzo. Anche l'agile combattente riceverà infatti un'apposita skin per celebrare adeguatamente il Capodanno Lunare. Denominata Huang Zhong Hanzo, potete visualizzarne un'anteprima tramite il video allegato al cinguettio che trovate in calce a questa news. Che cosa ne dite, vi piace?



Ne approfittiamo per ricordarvi che, nell'attesa che inizi l'evento "L'Anno del Maiale", in Overwatch è ancora attiva, per un periodo molto limitato, la Sfida Bastet di Ana. Quest'ultima si concluderà infatti in data 22 gennaio.