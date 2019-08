La nuova Telltale manterrà i diritti di serie come Batman e Puzzle Agent?

Come riportato a inizio settimana, Telltale Games tornerà in vita grazie alla compagnia LCG Entertainment, la quale ha acquistato marchi, assets, loghi e "alcune selezionate IP di Telltale", ma quali giochi potrebbero tornare in vita? Proviamo a scoprirlo.

Secondo quanto riportato da Polygon, la nuova Telltale potrebbe conservare i diritti di The Wolf Among Us, Batman The Telltale Series e proprietà intellettuali originali come Puzzle Agent. Non è chiaro se altri giochi come Tales of the Borderlands, Il Trono di Spade e Guardiani della Galassia siano destinati a fare il loro ritorno, mentre appare improbabile l'acquisizione di The Walking Dead, ora in mano all'etichetta Skybound Games. Per Minecraft Story Mode invece tutto potrebbe dipendere da Microsoft, titolare dei diritti del franchise.

La nuova Telltale si occuperà di commercializzare nuovamente i giochi già usciti ma ritirati dagli store digitali e di pubblicare nuovi titoli, sembra inoltre che parte dei 250 dipendenti licenziati a fine settembre siano stati contattati per entrare a far parte della rinata Telltale Games.

Al momento l'azienda non ha annunciato nuovi progetti, limitandosi a dichiarare che "i piani sui giochi in fase di sviluppo verranno annunciati molto presto."