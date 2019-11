La nuova Tesla Cybertruck è estremamente simile alle auto dei giochi PS1

A proposito dello sparatutto in prima persona targato Microsoft, sapevate che mancano solo pochi giorni al debutto di Halo Reach su PC e Xbox One ? Il gioco sarà inoltre gratuito per chiunque disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass.

Sembra quasi inutile dire che la maggior parte degli utenti su Reddit e Twitter, alla visione del veicolo, hanno iniziato a pubblicare un'incredibile quantità di immagini buffe e battute di vario genere che prendono in giro il particolarissimo design del Cybertruck. C'è chi si è divertito a creare fotomontaggi con il "pilota ideale" del veicolo e chi l'ha modificata ad arte per farla sembrare uno dei Warthog di Halo, con tanto di casco di Master Chief incollato sulla testa del povero Elon Musk.

The new Telsa Truck looks like if a Pontiac Aztek as rendered in Goldeneye for the N64 pic.twitter.com/EwL2A3GM2h — Blazecollie (@blazecollie) November 22, 2019