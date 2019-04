La nuova video anteprima di Sea of Thieves è dedicata alla modalità Arena

Come da programma, gli autori di RARE hanno intrattenuto tutti i bucanieri digitali di Sea of Thieves con una video anteprima dedicata alla modalità Arena, una delle novità più attese dell'Anniversary Update in arrivo il prossimo 30 aprile.

Il nuovo Weekly Stream incentrato sul prossimo, ambizioso aggiornamento di Sea of Thieves che celebrerà il primo anno di vita dell'avventura a mondo aperto in salsa piratesca di RARE e Microsoft illustra nel dettaglio gli elementi di gameplay che tratteggiano questa inedita modalità competitiva.

Con Arena, infatti, ciascun giocatore può affrontare le altre ciurme in rocambolesche sfide incentrate sull'acquisizione di tesori e bottini col minor dispendio di energie, sia di tempo che di uomini del proprio equipaggio multiplayer.

Le prossime video anteprime dell'aggiornamento del primo Anniversario di Sea of Thieves saranno disponibili sui canali Twitch e YouTube di RARE alle ore 18:00 italiane del 16 e del 23 aprile. Il successivo Weekly Stream si dedicherà alla Chiamata del Cacciatore, la nuova Compagnia di Commercio che introdurrà nuove modalità e sfide per diventare una Leggenda pirata, mentre il terzo e ultimo approfondimento narrerà le Storie Assurde di Shores of Gold, delle raccolte di missioni che, nelle speranze degli autori britannici, colmeranno il vuoto narrativo della campagna principale con delle attività dalla trama coinvolgente.

Se desiderate ricevere maggiori informazioni su questo promettente aggiornamento, vi rimandiamo alla lettura dell'approfondimento di Alessandro Bruni sulle novità dell'update del Primo Anniversario di Sea of Thieves, previsto al lancio su PC Windows 10 e Xbox One il prossimo 30 aprile in via del tutto gratuita per chi possiede il gioco e, ovviamente, per gli abbonati a Xbox Game Pass.