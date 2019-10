Nella nuova video guida di MediEvil, Sir Dan ci spiega "Come Riempire il Calice"

Con la terza e ultima "Guida di Gallowmere per Teste Vuote", gli autori di Other Ocean offrono a Sir Daniel Fortesque l'opportunità di mostrarci come si comporta un gentiluomo (seppur "ridotto all'osso") per riempire il Calice di MediEvil.

L'ultimo filmato esplicativo prodotto dagli sviluppatori nordamericani, che s'aggiunge al trailer su come migliorare l'attacco e al video sulla Dan Cam e le diverse inquadrature, ci permette di intuire i passi compiuti dai ragazzi di Other Ocean per innovare le formule ludiche e contenutistiche del kolossal originario cercando, al contempo, di mantenerne inalterato il fascino.

Il sistema di raccolta delle anime dei nemici tramite il Calice ne è il perfetto esempio: come ben sapranno gli appassionati della serie di MediEvil, il Calice offre all'utente l'opportunità di aggiungere un pizzico di imprevedibilità alla già folle campagna principale attraverso l'acquisizione di anime che sbloccano l'accesso a funzionalità ingame aggiuntive come, ad esempio, delle armi speciali.

Prima di lasciarvi in compagnia di Sir Dan e della sua ultima video guida, vi ricordiamo che MediEvil approderà su PlayStation 4 e PS4 Pro a partire da domani, venerdì 25 ottobre. Sulle pagine di Everyeye.it trovate già la nostra recensione di MediEvil e la relativa Video Recensione 4K.