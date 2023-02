Nuovamente acquistabile su Amazon la Collector's Edition di God of War Ragnarok

Esaurita da diversi mesi, su Amazon è nuovamente acquistabile proprio in questo momento la Collector's Edition di God of War Ragnarok al prezzo di listino di 214,99 euro, ovviamente le scorte sono limitatissime e potrebbero esaurire in pochissimi istanti.

Clicca qui per acquistare la Collector's Edition di God of War Ragnarok su Amazon Italia

All'interno della confezione di questa prestigiosa edizione del gioco sono inclusi:

Codice per il gioco completo God of War: Ragnarok sulle console PS4 e PS5;

Una custodia Steelbok (senza disco) con delle rappresentazioni dell'Orso e del Lupo;

Due statuette gemelli Vanir (5 cm) nello stesso stile delle statuette in legno di Atreus raffiguranti i fratelli Huldra della Collector’s Edition di God of War (2018);

Set di dadi nanici composto da una serie di dadi con finitura effetto legno racchiusi all'interno di un sacchetto, con il simbolo di Yggdrasil all’esterno;

Una riproduzione del Martello Mjölnir di 40 cm, identica all’iconica arma di Thor in God of War: Ragnarok:

I seguenti contenuti digitali: armatura Vallescura di Kratos, abito Vallescura di Atreus (elemento cosmetico), impugnature Lame Vallescura per le Lame del Caos, manico ascia Vallescura per il Leviatano, colonna sonora digitale, mini artbook digitale di Dark Horse, set avatar, tema PS4.

Vi ricordiamo inoltre che su Amazon è acquistabile anche la Standard Edition del gioco, al prezzo di 59,99 euro per PS4 (aggiornabile gratuitamente a quella PS5) o 63,99 euro per PS5.