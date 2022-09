Tutte le nuove armi di Splatoon 3: da Tergilama a Granchio Armato

Splatoon 3 è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch e offre un arsenale davvero ricco, grazie alla presenza di molte armi viste nei primi due capitoli e di un'ampia gamma di gadget creati appositamente per il terzo episodio. Andiamo alla scoperta di tutti i nuovi strumenti e dei metodi migliori per utilizzarli.

REEF-LUX 450

Uno dei Calamarchi, categoria di armi introdotta proprio in Splatoon 3, è il REEF-LUX 450. Si tratta di un arco leggero e veloce, il quale permette di colpire i bersagli caricando il colpo in pochi istanti. Tale rapidità è controbilanciata da una gittata poco elevata e dall'assenza di munizioni esplosive. Il modo migliore per utilizzare questa particolare arma è quindi a corto raggio, magari colpendo ripetutamente il nemico fino a mandarlo al tappeto.

Tri-calamarco

Altro arco che fa il proprio debutto in Splatoon 3 è il Tri-Calamarco, un'arma completamente diversa rispetto al REEF-LUX 450. Il Tri-Calamarco, come suggerisce il suo nome, è in grado di scoccare contemporaneamente tre frecce d'inchiostro, anche durante un acrobatico salto. Sta al giocatore decidere se esibirsi in un attacco in aria che spara i tre proiettili in linea verticale, oppure se restare a terra e colpire in linea orizzontale. Oltre alla doppia modalità di fuoco, che rende l'arma adatta a svariate situazioni, il Tri-Calamarco dispone anche di proiettili esplosivi che si attivano caricando il colpo e quello centrale aderisce a qualsiasi superfice prima di esplodere. Insomma, si tratta di un'ottima arma, soprattutto se si giocano bene le sue carte quando nei paraggi ci sono piccoli gruppi di avversari.

Tergilama

Un'altra novità di Splatoon 3 è rappresentata dalle lame, tra le quali troviamo anche la letale Tergilama. Si tratta a tutti gli effetti di una spada che permette di mettere fuori gioco gli avversari da vicino con una combo di attacchi. A differenza di una normale spada, però, la Tergilama può anche colpire a distanza: tramite una serie di agili fendenti, la lama dell'arma può sparare inchiostro e infliggere ingenti danni, soprattutto quando il colpo è caricato.

Splatana Stamper

Altra arma da taglio è lo Splatana Stamper, lama caratterizzata da un minor potere offensivo rispetto alla Tergilama ma con una maggiore velocità d'esecuzione delle combo e con il medesimo potere di sparare proiettili d'inchiostro con i fendenti. Si tratta quindi di un'arma perfetta per chi vuole essere agile e letale.

Armi speciali di Splatoon 3

Gran bolla scudo

Un'altra arma speciale difensiva è la Gran bolla scudo, che permette al giocatore di generare uno scudo temporaneo e dalla forma sferica che non può essere oltrepassato da alcun tipo di proiettile e fa detonare gli esplosivi a contatto. Va però tenuto conto che, al netto della sua utilità in termini difensivi, la Gran bolla scudo può essere distrutta al suo interno, sparando al dispositivo che genera la sfera protettiva.

Granchio armato

Si tratta a tutti gli effetti di un veicolo robotico a forma di granchio che i giocatori di Splatoon 3 possono utilizzare in più modi. Oltre a poter sparare inchiostro e danneggiare gli avversari con proiettili di esplosivi o a raffica, questo mezzo può trasformarsi in una sfera che consente al giocatore sia di muoversi agilmente (con tanto di possibilità di scalare le pareti) che di lasciare a terra una scia d'inchiostro.

Guerriero molluscatto

Guerriero molluscatto è un'arma speciale davvero unica, poiché alla sua attivazione avvolge il giocatore nell'inchostro del colore relativo alla sua squadra. Mentre è all'interno di questa peculiare tuta, il giocatore può aggrapparsi alle pareti e sparare mentre esegue acrobazie. Una volta terminata l'abilità, basta la pressione di un tasto per ritornare nel luogo in cui è stato attivato il Guerriero molluscatto, così da fuggire da situazioni spinose dopo un attacco lampo.

Motosqualo

Un altro veicolo è il Motosqualo, un gonfiabile che consente al giocatore di muoversi in linea retta e caricare il nemico, con l'opportunità di far esplodere il mezzo durante la traiettoria e danneggiare chi ne ostacola il cammino. Potete utilizzare questo gadget nelle modalità tattiche, quando occorre fare irruzione in un'area controllata dal team che avete contro.

Rinfrigorente

Il Rinfrigorente è un'arma speciale di supporto per l'intera squadra e consiste in un oggetto posizionabile al suolo che, una volta attivo, può essere usato come scudo per via delle sue dimensioni e garantisce a chiunque decida di interagirci un piccolo bonus. Questo piccolo frigo, infatti, contiene quattro bevande energetiche che forniscono a chi le beve un temporaneo aumento della velocità di movimento e azzerano i tempi di respawn: se si muore sotto l'effetto del drink, quindi, si ritorna immediatamente in gioco.

Sonar esplosivo

Tra le armi speciali più interessanti troviamo sicuramente il Sonar esplosivo, gadget che può essere posizionato in qualsiasi punto dopo l'attivazione e che emette costantemente un segnale in grado di segnalare la posizione del nemico e di eliminarlo nel caso in cui dovesse anche toccarlo. Se volete impedire al team avversario di entrare in una zona, il Sonar esplosivo potrebbe essere un ottimo deterrente.

Sparalinee

Se volete agire sulle lunghe distanze, magari fornendo supporto agli alleati che avanzano, potrebbe essere un'ottima idea quella di utilizzare lo Sparalinee. Questa speciale arma consente di sparare un proiettile che lascia una scia d'inchiostro che danneggia gli avversari che la toccano, senza contare che può raggiungere lunghe distanze e rimbalzare sulle pareti. Oltre ad essere utile per il danno, lo Sparalinee è fondamentale per scoprire la posizione dei nemici più distanti, poiché chiunque venga colpito dal proiettile o dalla sua scia viene immediatamente segnalato.

Tintofono 5.1

Chi ha bisogno di potenziare le capacità offensive del personaggio per breve tempo non può non optare per il Tintofono 5.1, la cui attivazione fa apparire sei amplificatori intorno al personaggio che sparano onde in grado di oltrepassare anche le pareti, il tutto mentre l'arma principale può continuare ad essere utilizzata.

Triplo tornado

Il Triplo Tornado è un'arma molto utile per difendere un'area o attaccare piccoli gruppi di nemici. Si tratta infatti di un lanciamissili che spara in aria tre razzi e permette poi di posizionare altrettanti segnalatori per indicare i luoghi per l'impatto: una volta esploso, il missile genera un vortice di inchiostro che non solo marchia ogni area in cui passa, ma è anche in grado di mettere fuori gioco gli avversari con i quali entra in contatto.

Ultraturbinator

Troviamo poi l'Ultraturbinator, altra arma speciale che, come suggerisce il nome, è un lanciarazzi che in un solo colpo spara tre proiettili dal moto parabolico e poi esplodono all'impatto, lasciando a terra una macchia d'inchiostro.

Vampinchiostro

Una delle armi speciali più utili per chi vuole tenersi al sicuro dall'inchiostro nemico è senza alcuna ombra di dubbio il Vampinchiostro, arma speciale che risucchia tutto l'inchiostro colorato che finisce nel suo raggio d'azione, proteggendo così chiunque decida di stargli accanto. Poco prima di smettere di funzionare, questa particolare arma speciale spara un proiettile d'inchiostro le cui dimensioni sono proporzionali a quello che ha assorbito durante il suo utilizzo.



Sappiate però che il Vampinchiostro non si addice a chi vuole agire silenziosamente, poiché emette un suono chiaramente distinguibile dai giocatori di tutte le squadre, i quali possono smettere di sparare durante il funzionamento del gadget, impedendogli di caricarsi. Se volete saperne di più sulla nuova esclusiva per Nintendo Switch vi rimandiamo alla recensione di Splatoon 3.