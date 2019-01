Nuove cartoline dalla Russia post-apocalittica di Metro Exodus

Con ancora negli occhi le evocative scene dello Story Trailer di Metro Exodus, gli autori di 4A Games ci catapultano nuovamente nell'inferno post-atomico del loro sparatutto free roaming con delle immagini di gioco inedite.

In questi scatti, gli sviluppatori ucraini ci mostrano alcuni dei luoghi che esploreremo nel corso del lungo viaggio che dovremo compiere assieme ad Artyom per rincorrere la speranza di un futuro migliore lontano dagli orrori e dalle violente rivolte della Metro di Mosca.

Dalle ardenti sabbie del deserto dell'area del Mar Caspio settentrionale al bizzarro ecosistema mutante della foce del Volga, ciascuna zona che visiteremo in compagnia di Artyom e della banda di Spartans al suo seguito promette di essere una vera e propria cornucopia di missioni, segreti e attività secondarie da svolgere per migliorare l'equipaggiamento e acquisire le conoscenze necessarie per addentrarci nelle regioni più ostili della Russia post-apocalittica.

Il viaggio di Artyom partirà ufficialmente il 15 febbraio in concomitanza con il lancio di Metro Exodus su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'uscita del titolo sarà accompagnata dalla commercializzazione di un nuovo bundle Xbox One X comprensivo di un mese di Xbox Live Gold, di un mese di accesso al catalogo digitale di Xbox Game Pass e di un codice per scaricare l'ultima fatica post-apocalittica di Deep Silver e 4A Games e gli altri due atti della trilogia (nella loro versione Redux).