Nuove conferme per l'arrivo di Call of Duty Black Ops 4

Nei giorni scorsi l'insider Marcus Sellar ha anticipato il possibile arrivo di Call of Duty: Black Ops IV , nuovo episodio della saga dicon finestra di lancio apparentemente fissata per la fine del 2018 su PC, PS4, Xbox One ed anche Nintendo Switch.

Arrivano oggi nuove conferme circa l'arrivo di Black Ops IV: diverse fonti vicine ad Eurogamer.net avrebbero infatti assecondato quanto dichiarato da Sellar nelle scorse ore. La versione Nintendo Switch, citata dall'insider, è invece ancora in attesa di eventuali conferme.

Stando a quanto emerso, Call of Duty: Black Ops IV dovrebbe essere sviluppato da Treyarch, software house già autrice dei passati tre episodi della serie, e dovrebbe abbandonare scenari futuristici visti in passato per rimanere ancorato ad un'ambientazione contemporanea e proporre, quindi, un gameplay più simile a COD: WW2.

La sotto-serie di Black Ops è generalmente una delle più apprezzate dai fan di Call of Duty, con il terzo capitolo che ha riscosso un notevole successo su tutte le piattaforme e vanta ancor oggi una commnity attiva. Voi sareste soddisfatti del ritorno di Black Ops?