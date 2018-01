Nuove indiscrezioni sul ritorno di Fable, il gioco sarà sviluppato da Playground Games?

Emergono nuovi rumor sul ritorno di: una fonte di Eurogamer.net molto vicina al progetto conferma che Microsoft sta lavorando per riportare in vita la serie. Fable IV (titolo non ufficiale) è attualmente in fase di sviluppo negli studi di, team noto per la serie

La fonte di Eurogamer.net conferma l'esistenza del gioco, l'obiettivo è quello di creare un Action RPG Open World fortemente incentrato sulla trama e con personaggi ben caratterizzati. Il gioco è ancora in fase di pre produzione e Playground Games sta formando lo staff per lavorare sul progetto, il quale dovrebbe essere composto da circa 200 persone.

Difficile saperne di più al momento, Microsoft come da tradizione non commenta rumor e speculazioni, in assenza di conferme vi invitiamo quindi a prendere questa notizia come un semplice rumor.