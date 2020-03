Nuove demo PS4: arrivano Trials of Mana e Disaster Report 4 Summer Memories

Oltre alla demo di Resident Evil 3 Remake> il PlayStation Store europeo ospita da oggi anche altre due demo di altrettanti giochi per PS4.

Si tratta nello specifico di Trials of Mana e Disaster Report 4 Summer Memories, entrambi in uscita ad aprile e ora scaricabili in versione di prova.

Disaster Report 4 Summer Memories

Una calma giornata estiva si trasforma in catastrofe quando un forte terremoto colpisce la città seminando il caos tra gli edifici e nella vita delle persone. Per sopravvivere dovrai esplorare luoghi familiari in circostanze poco favorevoli. I sopravvissuti che incontrerai e le decisioni che prenderai influenzeranno il corso della tua esperienza e determineranno l'esito del tuo viaggio in questo momento di crisi.

Trials of Mana

Scarica la demo gratuita per scoprire la storia all'inizio del viaggio del protagonista, incontrare i tuoi compagni e affrontare il potente boss Fullmetal Hugger insieme a loro. Crea il tuo gruppo di tre personaggi scegliendo tra i sei protagonisti disponibili e usali tutti nelle battaglie frenetiche del gioco. Prova combinazioni diverse nel tuo gruppo per scoprire come inizia la storia di ciascuno dei sei eroi.

Nel caso di Trials of Man i salvataggi della demo potranno essere trasferiti nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo mentre questa opzione non sembra essere prevista per Disaster Report 4 Summer Memories.