Nuove emote e Subtembre: tutte le novità del canale Twitch di Everyeye

Sul canale Twitch di Everyeye sono arrivate tante nuove emote con le quali potrete interagire con noi e con la community nel corso delle nostre dirette.

Al nuovo set di emote sta lavorando l'artista Fabio Di Corleto, il quale ci ha permesso di pubblicare nelle ultime ore ben sei nuove immagini alla quale se ne aggiungeranno delle altre prossimamente. Tra le nuove emote troviamo il buon Fossa in posizione da "Ci siamo", Marco Mottura in versione demoniaca, Cyber Todd, Alessandro Bruni con il cappello di Yoda, Giuseppe Arace in procinto di trasformarsi in Super Saiyan e la mitica bomba, citazione dei blooper dell'E3 2017.

Nel caso in cui foste interessati alle emote in questione, vi ricordiamo che possono essere utilizzate da tutti gli utenti abbonati al canale. A questo proposito, per l'intero mese di settembre sarà attivo su Twitch il Subtembre, una speciale promozione che consente di abbonarsi ai canali con uno sconto minimo del 20% (1 mese a 3,99 euro) ad un massimo del 30% (6 mesi a 20,96 euro). Al solito tutti gli abbonati a Twitch Prime possono fare la sub senza costi aggiuntivi semplicemente collegando il proprio account Twitch a quello Amazon e cliccando poi sul tasto Abbonati da browser.

Vi ricordiamo che tutti i sub del canale Twitch di Everyeye possono entrare a far parte dell'esclusivo canale Telegram, nel quale è possibile interagire con la redazione e con gli altri membri della community.