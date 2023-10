Nuove feature per Persona 3 Reload: giardinaggio e rafforzamento del legame con Junpei

Persona 3 Reload non sarà semplicemente un rifacimento in HD del terzo episodio della serie, ma anzi arricchirà il sistema di combattimento con retaggi di Persona 5 e il gameplay con nuove funzionalità, fra cui il giardinaggio e la possibilità di rafforzare il legame con Junpei.

Come notiamo nel nuovo video pubblicato da Atlus, pare che il dormitorio sia destinato a ricoprire nel gioco una funzione più simile a quella di un hub o una di una base operativa in cui potremo trascorrere attivamente del tempo con i nostri compagni di squadra

Come nel caso di Persona 5, avremo a disposizione un lettore DVD da cui guardare film o programmi con altri personaggi, approfondendo al contempo il nostro legame con loro e aumentando di conseguenza anche le nostre doti sociali. Probabilmente potremo anche fermarci a chiacchierare con i nostri alleati o leggere con loro.

Allo stesso modo, il filmato lascia trapelare la presenza di quella che ha tutta l'aria di essere un'attività di giardinaggio in piena regola, anch'essa già comparsa in Persona 5 e anche in Persona 4 Golden.

In più, sempre sulla scia degli ultimi episodi della saga, avremo la possibilità di migliorare le abilità di ogni compagno di squadra trascorrendo del tempo con loro, anche quelli senza un legame sociale vero e proprio, come Junpei. Considerando che Persona 3 Reload non avrà una protagonista femminile, è interessante vedere che il gioco ci darà comunque la possibilità di legarci con questo personaggio in modi diversi.

Persona 3 Reload uscirà il 2 febbraio 2024. Per approfondimenti, vi invitiamo a consultare prezzi, versioni, bonus pre-ordine e Collector's Edition di Persona 3 Reload.