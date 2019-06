Le nuove immagini di Death Stranding mostrano il protagonista mentre dorme!

Nel turbinio di una vita trascorsa a fare la spola tra gli insediamenti di una civiltà sull'orlo del collasso, Sam Bridges dovrà necessariamente ritagliarsi un momento di tranquillità nel corso dell'avventura di Death Stranding, o almeno questo è quanto ci suggerisce Hideo Kojima con le nuove immagini di gioco.

Dopo averci mostrato quelli che, all'apparenza, sembrano essere dei gadget inediti di Death Stranding, il boss dei Kojima Productions riguadagna le pagine del suo profilo Twitter ufficiale (o meglio, dei suoi due profili in lingua inglese e giapponese) per regalarci delle nuove immagini in bianco e nero catturate da una postazione di lavoro della sua software house indipendente.

In questi scatti, l'eroe interpretato dall'attore Norman Reedus compie la medesima azione, ossia quella di schiacciare un pisolino in mezzo alla natura utilizzando gli equipaggiamenti della sua tuta come appoggio: dietro all'apparente banalità di questo gesto potrebbe celarsi un'importante funzione ingame di Death Stranding, come quella di far recuperare le forze e l'energia al nostro alter-ego tra una spedizione e l'altra.

Per rispondere a questa e a un'infinità di altre domande sul nuovo capolavoro sci-fi di Hideo Kojima, con ogni probabilità, bisognerà attendere almeno fino all'8 novembre, ossia fino al landio di Death Stranding in esclusiva su PS4. Nel frattempo, Giuseppe Arace ha provato a districarsi nella matassa di ipotesi e dubbi su Death Stranding attraverso l'analisi del trailer di gameplay offertoci dal papà di Metal Gear.