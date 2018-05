Nuove immagini e dettagli per l'isola di One Piece World Seeker

L'ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha svelato ulteriori dettagli sull'isola di One Piece World Seeker, il nuovo capitolo della serie in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC. Vediamo le nuove immagini pubblicate sulla rivista.

Dopo aver mostrato i personaggi della Germa 66 che saranno presenti nel gioco, l'ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha svelato nuovi dettagli sull'isola di Jail, l'ambientazione che farà da sfondo alla nuova avventura dedicata alla serie.

Nella scansione della rivista, consultabile a questo indirizzo, possiamo vedere Luffy Cappello di Paglia muoversi in disinvoltura tra i tetti grazie ai poteri acquisiti dal frutto del diavolo, abilità che ci consentirà di spostarci rapidamente tra gli edifici, spostandoci così da un capo all'altro dell'isola dei Marines.

Le immagini ci permettono di dare un'occhiata ad alcune strutture dell'isola Jail, come un paio di torri, un castello dalle mura che si chiudono a cerchio, due locande e un nuovo personaggio a forma di visone. Ricordiamo che One Piece World Seeker è atteso entro l'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC, senza dimenticare che il nuovo One Piece Grand Cruise in arrivo su PlayStation VR il prossimo 22 maggio.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.