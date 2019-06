Le nuove immagini di Final Fantasy 7 mostrano Cloud, Aerith, combat system e ambientazioni

Square Enix ha diffuso una serie di screenshot (purtroppo in bassa risoluzione) di Final Fantasy VII Remake, uno dei giochi più discussi dell'E3 2019. Le immagini si concentrano sui personaggi, sulle ambientazioni e sul combat system.

Nello specifico possiamo vedere in azione Cloud Strife, Aeirth Gainsborough, Tifa, Barrett e Sephiroth e dare uno sguardo all'interfaccia grafica ed alle iconiche ambientazioni del gioco. Trovate gli screenshot in calce alla notizia, approfittiamo dell'occasione per ricordare che Final Fantasy VII Remake sarà disponibile dal 3 marzo 2020 su PS4 e PS4 PRO, Square Enix non ha escluso che FF7 possa uscire su PlayStation 5 in futuro, al momento però non ci sono conferme ufficiali in merito.

Il publisher ha confermato inoltre che il primo episodio sarà ambientato a Midgar e verrà ospitato su due dischi Blu-Ray, non è chiaro invece quali saranno le tempistiche di pubblicazione e le dimensioni degli episodi successivi. Obiettivo dichiarato è quello di "portare Final Fantasy 7 in una nuova era" rendendo il gioco maggiormente appetibile per le nuove generazioni senza ovviamente snaturare il progetto originale, indubbiamente uno dei videogiochi più famosi e amati di tutti i tempi.