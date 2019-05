I Cacciatori della Cripta di Borderlands 3 in nuove immagini per cosplayer

I ragazzi di Gearbox Software fanno la felicità dei cosplayer della serie di Borderlands pubblicando dei file PDF contenenti tantissime immagini e informazioni sui Cacciatori della Cripta di Borderlands 3.

I quattro vademecum digitali realizzati dal team di Randy Pitchford mostrano dei render ad alta definizione di ciascuno dei quattro eroi che avremo modo di interpretare per esplorare l'universo alieno di Borderlands 3.

Ad ogni file è associata una scheda illustrativa che disegna i tratti caratteriali di Moze, FL4K, Zane e Amara, con diverse prospettive visuali sul modello poligonale e sugli accessori degli eroi: c'è persino una sezione dedicata alle abilità speciali dei personaggi, come il gigantesco mech di Moze, il drone da supporto (e da combattimento) del cacciatore Zane o il ciondolo (presumibilmente di provenienza eridiana) impiegato da FL4K per scagliare contro i nemici di turno il suo esercito di mostriciattoli.

In calce alla notizia trovate il link da cui è possibile scaricare gratuitamente i file PDF con tante nuove immagini sui Cacciatori della Cripta di Borderlands 3. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che l'esplosivo sparatutto di Gearbox sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store.