Concrete Genie: Nuove immagini e informazioni sulle modalità PS VR

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, il direttore creativo di San Mateo Studio Jeff Brown e Dominic Robilliard di Pixelopus hanno condiviso una nuova serie di informazioni sulle funzionalità PS VR di Concrete Genie dopo averne anticipato i contenuti con il trailer mostrato durante l'evento State of Play.

Secondo quanto illustrato dagli autori di Concrete Genie, chi deciderà di inforcare il visore VR di Sony per affrontare l'avventura potrà immergersi in due modalità distinte chiamate Esperienza VR e Disegno Libero PS VR.

La prima verterà attorno alla figura Splotch, un genietto che ci chiederà di seguirlo nelle fondamenta dell'inquietante faro di Denska per servirci in maniera originale dei poteri di Pittura Viva acquisiti dal protagonista nel corso della campagna principale. La seconda modalità, invece, promette di liberare il potenziale inespresso del nostro alter-ego e dei pennelli magici collezionati durante la storia per realizzare le proprie opere digitali utilizzando i controller di movimento PlayStation Move.

Il lancio di Concrete Genie è previsto entro fine 2019 rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4. Le ultime indiscrezioni circolate in rete, però, indicano il mese di ottobre come il periodo di uscita più probabile per questa ambiziosa avventura incentrata sulle gesta compiute da un ragazzo di nome Ash che, servendosi del potere della creatività e della sua immaginazione, dovrà riportare in vita la decadente città portuale di Denska.