Nuove immagini e informazioni sulle tipologie di armi di Borderlands 3

Dopo aver stampato un sorriso a 267 denti sul volto degli appassionati di Borderlands 3 con il video di annuncio e con la conferma che il titolo sarà disponibile a metà settembre, i ragazzi di Gearbox svelano le caratteristiche principali delle armi prodotte dai diversi fabbricanti del loro attesissimo sparatutto.

Dalle pagine del proprio forum ufficiale, gli autori della casa di sviluppo capitanata da quel simpaticone di Randy Pitchford hanno svelato le funzionalità specifiche delle armi che acquisiremo facendo la spola tra Pandora e gli altri pianeti della galassia interessati dalla caccia alle Cripte eridiane. Eccovi un breve compendio delle caratteristiche e delle abilità uniche promesse da ciascun fabbricante d'armi di Borderlands 3:

ATLAS - Le armi possono sparare dei colpi traccianti seguiti da una raffica di colpi "intelligenti"

A questo punto non ci resta che ricordarvi che Borderlands 3 sarà disponibile a partire dal 13 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, in quest'ultimo caso in esclusiva su Epic Games Store fino al mese di aprile del 2020.