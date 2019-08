Nuove immagini della Luna di Destiny 2 Shadowkeep: annunciato il peso dell'espansione

I curatori del PlayStation Store americano hanno aggiornato la scheda della Digital Deluxe Edition di Shadowkeep, svelando così delle nuove immagini dell'espansione di Destiny 2 e facendo definitivamente chiarezza sulla questione delle dimensioni del DLC che in Italia prenderà il nome di Ombre dal Profondo.

Oltre alla descrizione dei contenuti esclusivi della Deluxe Edition in digitale di Shadowkeep, come l'accesso ai Season Pass delle prossime quattro Stagioni e la possibilità di scaricare già da ora Destiny 2 e i contenuti dell'Anno 1 decidendo di effettuarne il preordine, la scheda di Ombre dal Profondo ci informa che l'espansione richiederà almeno 68GB di spazio su disco per poter essere installata (e circa il doppio per effettuarne il download).

Tale dato, è bene precisarlo, si riferisce solo ed esclusivamente al peso dell'espansione stand-alone, senza cioè comprendere i dati già occupati su hard disk da Destiny 2 e dalle sue espansioni come I Rinnegati. Sommando i 68GB di Shadowkeep ai 90-100GB del kolossal sparatutto di Bungie, si raggiunge così il mostruoso peso di 165GB segnalato di recente da un utente del forum videoludico di ResetEra che afferma di averla rintracciata tra il materiale promozionale degli sviluppatori statunitensi.

Per quanto riguarda le nuove immagini, invece, scorrendole ci viene offerta una veloce panoramica sulle ambientazioni che esploreremo sulla Luna di Shadowkeep e sugli elementi di equipaggiamento che avremo modo di sbloccare partecipando alle attività che caratterizzeranno questa espansione dai toni cupi.

Cosa ne pensate dei nuovi screenshot di Ombre dal Profondo e del peso della prossima espansione di Destiny 2? Prima di conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che il nuovo capitolo dell'epopea FPS di Bungie inizierà ufficialmente da martedì 1 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, in coincidenza con l'ingresso di Destiny 2 nell'era free to play di New Light.