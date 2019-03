Nuove immagini sulle modalità di Dangerous Driving, l'erede spirituale di Burnout

Gli autori di Three Fields Entertainment pubblicano delle immagini di gioco inedite di Dangerous Driving per aiutarci a familiarizzare con le numerose modalità accessibili a coloro che vorranno divorare l'asfalto digitale di questo esplosivo arcade racing ispirato a Burnout.

Con questa ricca galleria immagini, il team capitanato dagli ex Criterion Fiona Sperry e Alex Ward ci offre un assaggio dell'esperienza ad alto contenuto di ottani che ci attende sulle 30 autostrade virtuali di Dangerous Driving.

Traendo spunto dal lavoro compiuto sulla serie di Burnout, gli esperti autori di Three Fields ci proporranno una rosa incredibilmente ampia di modalità di gioco. Il cuore pulsante del titolo sarà ovviamente rappresentato dalle sfide Race in cui affrontare cinque avversari dalla raffinata intelligenza artificiale in classiche gare da punto a punto.

Le sfide Heatwave, invece, porranno l'accento sulla velocità e sulla necessità, per l'utente, di raggiungere un determinato traguardo entro un tempo limite. Parallelamente a queste gare troveremo le competizioni Face Off per fare a brandelli le auto avversarie.

Le immagini odierne mostrano inoltre le sfide Shakedown (delle corse a cronometro), Eliminator (con gare a eliminazione per gli ultimi di ciascun giro), GP (dei mini-tornei con tre eventi Takedown), Survival (in cui bisognerà colpire una serie di checkpoint per guadagnare carburante), Pursuit (il classico inseguimento con le pattuglie della polizia) e Road Rage (delle sfide Face Off ibridate agli eventi Pursuit).

Tutte le modalità di Dangerous Driving saranno disponibili a partire dal 9 aprile, con il lancio del titolo su PC (in esclusiva su Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One.