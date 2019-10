Le nuove immagini Nioh 2 mostrano i demoni, gli eroi e le ambientazioni del soulslike PS4

Il sortilegio della conturbante diavolessa del Carro Fiammeggiante non ha sortito gli effetti sperati? Il Team Ninja riprova ad attirare le nostre attenzioni con una nuova infornata di immagini di Nioh 2, il prossimo atto di questa apprezzata serie action ruolistica intrisa di elementi soulslike.

In maniera non troppo dissimile dall'ultima serie di screenshot, con il nuovo materiale multimediale propostoci dagli autori giapponesi ci viene offerta una veloce panoramica sulle ambientazioni che faranno da sfondo alle battaglie contro i demoni e i guerrieri corrotti che dovremo affrontare per tutta la durata dell'avventura.

Tra i protagonisti dei nuovi scatti possiamo infatti notare il daimyo Oda Nobunaga e, soprattutto, la sua splendida moglie, Nohime, sia nella sua forma umana che in quella soprannaturale di Yuki-Onna. Non meno interessanti sono poi le immagini dedicate al personaggio principale e al suo ricco ventaglio di attacchi, con abilità da evolvere tra l'acquisizione di nuovi elementi di equipaggiamento e la crescita del proprio livello di esperienza in funzione delle sfide vinte contro le schiere demoniache degli Yokai.

Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende per i primi mesi del 2020 con il lancio di Nioh 2 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Nel frattempo, perchè non andare a caccia di Yokai con la prova di Nioh 2 compiuta da Alessandro Bruni durante il TGS 2019? A chi ci segue, ricordiamo infine che l'Open Beta di Nioh 2 si terrà ufficialmente da venerdì 1 novembre a domenica 10 novembre.