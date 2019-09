Nuove immagini per la PS4 PRO dedicata a Death Stranding

Durante lo State of Play del 24 settembre, Sony ha annunciato una PS4 PRO dedicata a Death Stranding, uno dei giochi più attesi dell'anno. La console sarà disponibile nei negozi dall'8 novembre insieme al nuovo titoli di Hideo Kojima.

La confezione include una console PS4 PRO da 1 Terabyte con serigrafia frontale personalizzata, controller DualShock 4 ispirato al B.B. Pod e una copia di Death Stranding in formato fisico Blu-Ray. Al momento purtroppo non ci sono dettagli riguardo il prezzo, la disponibilità invece sarà limitata e il bundle potrà essere acquistato solamente presso alcuni rivenditori selezionati. Nessuna conferma riguardo la possibilità di acquistare separatamente il solo DualShock 4.

Per i fan di Death Stranding si tratta senza dubbio di un prodotto interessante, restiamo in attesa di conoscere il prezzo e la disponibilità presso le principali catene italiane. Death Stranding e la PS4 PRO Limited Edition saranno disponibili in Italia dall'8 novembre 2019.

Hideo Kojima sembra essere al lavoro per montare il trailer di lancio di Death Stranding che potrebbe essere pubblicato tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, restiamo in attesa di saperne di più.