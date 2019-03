Nuove immagini su tasti, funzionalità e colorazioni del controller di Google Stadia

Il controller di Stadia, il protagonista indiscusso del keynote organizzato da Google in coincidenza della GDC 2019, sta alimentando la curiosità della stampa di settore e dei milioni di appassionati di videogiochi che desiderano conoscere nel dettaglio le funzionalità e le caratteristiche di questo pad.

Consapevoli dell'interesse suscitato in coloro che hanno assistito all'annuncio di Google Stadia, le alte sfere del colosso di Mountain View non si sono lasciate sfuggire l'occasione per alimentare ulteriormente il desiderio di conoscenza dei giornalisti d'area e dei videogiocatori di tutto il mondo pubblicando delle immagini esplicative.

In questi scatti, gli stessi che trovate nella galleria in calce alla notizia assieme ad alcuni frame in alta definizione catturati dal recente keynote, possiamo osservare nel dettaglio la configurazione dei tasti e notare il posizionamento simmetrico degli stick analogici (come per il DualShock 4 di PS4), una croce direzionale di congrue dimensioni e una scocca in plastica dall'ergonomia analoga a quella di molti altri controller in commercio.

In aggiunta alla ricca dotazione di pulsanti centrali con cui richiamare le funzioni della console Stadia e del relativo servizio di game streaming, inoltre, possiamo notare la presenza del Codice Konami, di un jack per cuffie e auricolari con ingresso da 3,5mm, dei tasti dorsali che non sembrano offrire una corsa particolarmente ampia e la possibilità, per l'utente finale, di scegliere tra diverse colorazioni. In ogni caso, come ribadito dai vertici di Google, per fruire dei servizi in streaming di Stadia si potranno impiegare altri pad di terze parti, ivi compresi, presumibilmente, quelli di Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Date perciò un'occhiata alle immagini che vi attendono nella galleria a seguire e diteci cosa ne pensate di questo controller.