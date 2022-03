Nuove offerte GameStop: giochi Nintendo Switch con Pass Espansione in sconto

Nuove promozioni Nintendo da GameStop, la catena offre la possibilità di acquistare una selezione di giochi per Nintendo Switch con Pass Espansione incluso a prezzo ridotto, ottima occasione per portarsi a casa giochi e contenuti aggiuntivi... risparmiando.

Fino al 30 marzo da GameStop trovate Pokemon Spada/Scudo + Pass Espansione a 79.98 euro invece di 90.79 euro, The Legend of Zelda Breath of the Wild + Pass di Espansione a 79,98 euro invece di 90.97 euro e Super Smash Bros Ultimate + Fighter Pass Vol.2 a 84.99 euro invece di 100,97 euro.



Da GameStop potete acquistare anche il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe a 24.99 euro (un centesimo portando indietro un gioco Switch valido per la promozione), Mario Kart 8 Deluxe è in offerta a 49.98 euro fino al 30 marzo 2022. Al prezzo di 49.98 euro l'uno inoltre potete prenotare Fire Emblem Warriors Three Hopes e Nintendo Switch Sports + 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.



Tornano anche le promo sulle console: 180 euro di sconto su Nintendo Switch OLED portando indietro una console Nintendo Switch usata, fino al 30 marzo Nintendo Switch Lite con gioco incluso costa 259.98 euro mentre Nintendo Switch Modello 2019 con gioco incluso è in vendita a 339,98 euro.