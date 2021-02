Nuove offerte GameStopZing: Nintendo Switch Lite con gioco a prezzo scontato

GameStopZing lancia una nuova promozione legata a Nintendo Switch, con Nintendo Switch Lite + gioco incluso a prezzo speciale, offerta valida fino al 3 marzo e in ogni caso sino ad esaurimento delle scorte disponibili online e nei punti vendita.

Acquista Nintendo Switch Lite + un gioco a scelta (tra una selezione di titoli) a 219.98€. Promozione valida dal 18 febbraio al 3 marzo 2021, salvo esaurimento scorte.

Sul sito di GameStopZing potete comporre il vostro bundle a 219.98 euro aggiungendo una Nintendo Switch Lite nei colori giallo, turchese o grigio e un gioco a scelta tra SNK Heroines Tag Team Frenzy, Daemon x Machina, Travis Strikes Again No More Heroes o Dragon Quest Builders 2.

Si tratta di una offerta che vi permetterà di fatto di risparmiare il prezzo di un gioco acquistando la console portatile di casa Nintendo, oltretutto potete abbassare il costo del bundle portando indietro la vostra console usata: con PS4 PRO o Nintendo Switch otterrete 150 euro di sconto, con PS4, Xbox One X e Nintendo Switch Lite avrete 100 euro di credito mentre con una Xbox One S riuscirete a risparmiare 70 euro.

La nuova promozione di GameStopZing è valida fino al 3 marzo 2021, affrettatevi dunque se siete interessati.