Le nuove offerte di GameStopZing: zerbini, Funko Pop, tornano 3x2 e Summer Promo

GameStopZing lancia una nuova serie di offerte come parte del volantone GSZ di giugno 2021, con tante promozioni dedicate non solo ai videogiochi ma anche al merchandising, ai gadget, ai giochi da tavolo e ovviamente agli immancabili Funko! Pop. Ecco le promo da tenere d'occhio nel mese di giugno.

Fino al 6 giugno GameStopZing offre lo sconto del 10% su una selezione di zerbini e tappeti, tra questi troviamo gli zerbini di The Umbrella Academy, Ritorno al Futuro, Fight Club e La Casa di Carta. Dal 10 giugno all'11 agosto invece torna la Summer Promo di GSZ: compra due giochi e il meno caro lo paghi solo 5 euro, maggiori dettagli saranno disponibili all'avvio della promozione, con restock e rinnovi frequenti fino alla scadenza.



Se siete appassionati e collezionisti di Funko! Pop, GameStopZing ha l'offerta giusta per voi: acquistando due Funko! Pop il meno caro è scontato del 50% sul prezzo di listino. Promozione valida su decine di Pop delle serie più famose, da Pokemon ai supereroi Marvel, passando per Dragon Ball, Star Wars, Harry Potter e Crash Bandicoot, solamente per citarne alcune.



Per una estate all'insegna del buonumore, GameStopZing lancia la promozione una estate di gioco con sconti su board game, giochi di carte e pistole Nerf, ovvero tutto quello che serve per divertirsi con gli amici a casa, al campo scuola o al mare. Fino al 30 giugno inoltre 3x2 su tutti i prodotti con etichetta rossa, disponibilità variabile in base al punto vendita.