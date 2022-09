Nuove offerte LEGO: set di Jane Goddall in omaggio con la nuova promo

Attraverso il proprio sito ufficiale, LEGO annuncia una serie di nuove promozioni, rivolte sia ad ogni acquirente, sia ai membri VIP che avranno modo di ottenere Doppi Punti VIP comprando specifici prodotti.

La promozione in evidenzia di questa settimana riguarda il set LEGO dedicato a Jane Goddall, leggendaria etologa ed ambientalista insignita del titolo di Dama dell'Ordine dell'Impero Britannico. A partire dal 5 settembre 2022 e fino al prossimo 11 settembre compreso, chiunque farà acquisti LEGO pari o superiori a 120 euro riceverà in omaggio il tributo a Jane Goddall, un set composto da elementi realizzati in plastica a base vegetale proveniente da fonti sostenibili.

Occasioni interessanti anche i membri VIP, che per tutto il mese di settembre avranno modo di ricevere Punti VIP Doppi con comprando il set LEGO Palazzo Sottomarino di Ariel della Disney, oppure il set LEGO della caserma dei Vigli del Fuoco di LEGO City. I Punti VIp raddoppiati possono essere ricevuti esclusivamente da tutti gli iscritti al servizio, pertanto se interessati alla promozione è necessario registrarsi come socio LEGO Vip oppure accedere con il proprio account LEGO se già si è parte dell'iniziativa.

Cosa aspettate dunque? Nuovi affari LEGO sono lì solo voi, in attesa di ulteriori, intriganti promozioni da parte dello store ufficiale.