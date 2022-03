Nuove Offerte LEGO VIP di marzo senza codici sconto LEGO

Nuova ondata di offerte LEGO VIP su una selezione di set, tra cui le confezioni della linea LEGO Super Mario per festeggiare il MAR10 Day. Acquistando questi prodotti otterrete una doppi dose di punti VIP, ecco le nuove promozioni su LEGO Store Online.

Tra le offerte LEGO VIP di marzo 2022 segnaliamo i pacchetti LEGO Luigi, LEGO Pack Gioco di Squadra e LEGO Beach Blast, questi bundle includono almeno due o più set LEGO Super Mario e danno diritto a punti VIP e punti My Nintendo bonus. Fino al 31 marzo inoltre potete guardare doppi punti VIP con i se Tigre Maestosa LEGO Creator 3-in-1 e Bacheca Messaggi Grande LEGO Dots.

Le offerte LEGO VIP non necessitano di codici o coupon, come confermato dall'azienda: "Puoi smettere di cercare codici promozionali LEGO dappertutto, abbiamo offerte straordinarie disponibili qui per tutti. Questi omaggi sono disponibili senza che sia necessario rintracciare codici sconto o coupon promozionali LEGO. E se vuoi ottenerne di più dai tuoi acquisti, puoi iscriverti gratuitamente al programma LEGO VIP per guadagnare punti VIP su ogni acquisto e usarli per ottenere premi, sconti e omaggi VIP esclusivi!"

L'iscrizione al programma LEGO VIP è gratis, con la registrazione potrete guadagnare punti per ogni acquisto su LEGO Store e ottenere vantaggi esclusivi per i membri.