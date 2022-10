Nuove offerte: i migliori giochi per PS4 e PS5 in sconto a meno di 5 euro

Inutile nascondersi, siamo tutti fieri sostenitori del risparmio e con i saldi di Halloween del PlayStation Store è possibile risparmiare sull'acquisto di una selezione di giochi per PS4 e PS5. Noi come sempre siamo andati a caccia delle migliori offerte per proporvi i nostri consigli per gli acquisti sui giochi in sconto a meno di cinque euro.

Iniziamo con Outlast 2 a 4.99 euro mentre il primo Outlast costa 2.84 euro, Dragon Ball Xenoverse costa 4.99 euro, Dead Island Definitive Edition è in sconto a 3.99 euro così come XCOM 2 War of the Cosen mentre XCOM 2 costa 4,99 euro.

Resident Evil HD e Resident Evil Zero costa 4.99 euro l'uno, in sconto a 3.99 euro c'è Dead Island Riptide Definitive Edition, da segnalare anche Darkest Dungeon a 4,39 euro, Erica a 4.99 euro e Zombie Army Trilogy allo stesso prezzo.

Si continua con Don't Starve Console Edition a 3.49 euro, Amnesia Collection a 2.84 euro, Deadlight Director's Cut a 2.99 euro, Zombi a 3.99 euro e The Vanishing of Ethan Carter a 2,84 euro. E ancora, Friday The 13th Killer Puzzle costa 2.74 euro, God's Trigger è in sconto a 4.99 euro e infine vi segnaliamo The Escapists The Walking Dead a 4.49 euro e 2Dark a 4,99 euro.