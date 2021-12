Nuove offerte Nintendo Switch da Gamelife: giochi in sconto a gennaio

Gamelife lancia le nuove offerte Nintendo di gennaio con una selezione di titoli per Switch in sconto solamente per un periodo di tempo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Tra i giochi Nintendo Switch in sconto troviamo Mario Party Superstars a 51 euro, Animal Crossing New Horizons a 51 euro, Ring Fit Adventure a 69 euro, Super Mario Odyssey a 51 euro, Super Mario Party a 59 euro e Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 51 euro. New Super Mario Bros U Deluxe costa 59 euro, stesso prezzo per Mario Kart 8 Deluxe mentre 51 Giochi Classici costa 31 euro.

In sconto anche The Legend of Zelda Breath of the Wild che passa da 71 a 61 euro. Luigi's Mansion 3 costa 59 euro, infine segnaliamo Metroid Dread a 51 euro, un buon prezzo per l'ultima avventura di Samus, uscita a ottobre e accolta positivamente da pubblico e critica.

Grazie ai saldi Nintendo di gennaio è possibile arricchire la propria ludoteca Nintendo Switch con una selezione di giochi classici e recenti in vendita a prezzi contenuti, ottima idea regalo anche per l'Epifania, così da accontentare i giocatori più giovani e tutta la famiglia con nuovi giochi di azione, avventura e party game per tutti i gusti.