Nuove offerte Nintendo Switch da GameStopZing, console Super Mario Edition in preordine

In concomitanza con la pubblicazione del volantone GameStopZing di febbraio si rinnovano le offerte Nintendo Switch con console, giochi e accessori in promozione a prezzo speciale solamente per un periodo limitato.

Le offerte Nintendo di GameStop includono console Nintendo + Cover & Stand a 329.98 euro (offerta valida fino al 3 marzo) oppure Nintendo Switch Lite con Animal Crossing e custodia rigida a 259.98 euro o Nintendo Switch Lite con gioco a scelta a 249.98 euro, entrambe le promozioni sono valide da oggi e fino al prossimo 10 febbraio.

Acquistando il Nintendo Switch Pro Controller riceverete uno sconto di 10 euro su un gioco a scelta da una selezione di titoli Nintendo, comprando invece la Coppia di Volanti Nintendo otterrete 10 euro di sconto su Mario Kart 8 Deluxe per Switch. Fino al 10 febbraio anche la Pokè Ball Plus è scontata di 10 euro mentre i kit Nintendo Labo sono in vendita a partire da 9,98 euro.

Le novità non finiscono qui perchè finalmente è possibile preordinare Nintendo Switch Super Mario Limited Edition, disponibile dal 12 febbraio al prezzo di 329,98 euro. Nella confezione trovano spazio due Joy-Con Rossi con lacci blu, impugnatura blu, una base rossa e una console Nintendo Switch rossa, inoltre sono incluse una custodia blu e rossa edizione speciale Mario e una pellicola protettiva.