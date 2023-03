Nuove offerte online da Unieuro: sconti su Dead Space, Sonic e tanti altri videogiochi

Da Unieuro tornano gli sconti online con una serie di offerte speciali dedicate a videogiochi e console. Tutte le promozioni di seguito sono valide solo sul sito eCommerce della catena fino al 12 marzo 2023, salvo esaurimento delle scorte disponibili.

Iniziamo con Dead Space per PS5 a 63.99 euro, da segnalare anche Just Dance 2023 a 49.99 euro, Dragon Ball Z Kakarot a 24.99 euro, Red Dead Redemption II a 23.99 euro, Resident Evil Village per PS5 a 34.99 euro, F1 22 a 29.99 euro e Wild Hearts a 69.99 euro invece di 79,99 euro.

E ancora Forspoken a 66.99 euro, Cuphead a 34.99 euro, Sonic Frontiers a 47.99 euro, One Piece Odyssey a 59.99 euro, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion a 51.99 euro, SIFU a 39.99 euro, Sonic Mania a 14.99 euro e No Man's Sky per Nintendo Switch a 39,99 euro.

Altre offerte interessanti riguardano Immortals Fenyx Rising a 32.99 euro, Baldo a 28.49 euro, Need for Speed Unbound a 40.47 euro e The Dark Pictures Anthology The Devil in Me a 34.99 euro. Infine, Persona 5 Royal costa 44.99 euro, Just Cause 4 è in offerta a 14.98 euro, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è in sconto a 34.99 euro e Two Point Campus è scontato a 29,99 euro.