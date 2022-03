Nuove offerte PlayStation di GameStop, continua la supervalutazione PS4

L'arrivo del nuovo volantone GameStop di marzo 2022 porta in dote anche una serie di offerte a tema PlayStation con sconti su PS4, PlayStation VR, giochi e accessori per le console di casa Sony.

Tra le nuove offerte PlayStation di GameStop troviamo il bundle PS4 Slim 500 GB con Call of Duty Black Ops 4, cuffie urtle Beach Ear Force Recon 50P Black e grips per il DualShock a 329,98 euro. In vendita anche i pacchetti PlayStation VR (varie configurazioni disponibili) con VR Worlds, PlayStation Camera e Gift Card da 5 euro al prezzo di 299,98 euro. Continua anche a marzo la supervalutazione PlayStation 4: PS4 PRO vale 220 euro, PS5 Slim 180 euro e PS4 Fat 150 euro cash.

Siete in cerca di accessori? Da GameStop trovate le cover PS5 Midnight Black con ricarica da 5 euro a 55,98 euro e le cuffie Pulse 3D Wireless con ricarica PSN da 10 euro a 99,98 euro. Acquistando una gift card PlayStation Store del valore di 50 euro avrete in regalo la spilla PlayStation, tra le altre promo attive ricordiamo che acquistando Call of Duty Black Ops 4 a 14.98 euro avrete in regalo un gioco a scelta tra Left live, Anthem, Fallout 76 Wastelanders e The Division 2.

Infine, due offerte legate ai controller: Nacon Revolution PRO 3 con gift card 5 euro costa 99.98 euro mentre il Nacon Wireless Asimmetrico con gift card 5 euro ha un prezzo di 59,98 euro.