Nuove offerte PlayStation Store: tanti giochi in sconto a meno di 6 euro

Continuano i saldi di fine anno del PlayStation Store e noi ne approfittiamo per consigliarvi nuovi giochi da acquistare. Non volete spendere molto? State tranquilli, i nostri consigli per gli acquisti riguardano esclusivamente i giochi in offerta a meno di sei euro. Non c'è molto dite? Continuate a leggere, cambierete idea.

Iniziamo con DOOM a 5.99 euro, Assassin's Creed 4 Black Flag a 5.99 euro, DOOM 64, DOOM e DOOM 2 a 1.49 euro, DOOM VFR a 4.99 euro e DOOM 3 a 2,99 euro. Si continua con una serie di giochi proposti a 4.99 euro l'uno: Need for Speed Rivals, Little Nightmares e Metal Gear Solid V The Definitive Experience, pacchetto che include Metal Gear Solid V Ground Zeroes, MGS V The Phantom Pain e Metal Gear Online.

Batman The Telltale Series costa 3.74 euro, Dishonored Definitive Edition è in offerta a 5,99 euro mentre Dead Island Definitive Edition costa 4,99 euro. E ancora, Don't Starve Console Edition è in promozione a 3.49 euro, Erica costa 4.99 euro mentre WRC 6 è in offerta a soli 99 centesimi.

Naruto Ultimate Ninja Storm costa 4.99 euro, stesso prezzo per Hotline Miami Collection, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2 e Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst, in chiusura segnaliamo Darksiders Warmastered Edition a 3,99 euro.