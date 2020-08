Nuove offerte PS4 su Amazon: i migliori giochi in sconto, da Spider-Man a Days Gone

Continuano le offerte PlayStation Riparti alla Grande, con una selezione di giochi per PS4 in offerta fino al prossimo 6 settembre. La selezione include grandi classici del catalogo Sony tra cui Marvel's Spider-Man e God of War.

Nello specifico vi segnaliamo Nioh 2 a 37.90 euro, Death Stranding a 29.98 euro, Marvel's Spider-Man a 19.98 euro (versione standard senza DLC), MediEvil a 19.99 euro, God of War (versione PlayStation Hits) a 14.99 euro e Days Gone a 24,98 euro.

Sconti Giochi PS4

Tutti i prodotti sono disponibili su Amazon.it fino ad esaurimento scorte, dunque se siete interessati affrettatevi prima che i giochi vadano sold-out, il riassortimento in tempi brevi non è garantito.