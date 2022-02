Nuove offerte Unieuro: GTA, Far Cry 6, Call of Duty e tanti altri giochi in sconto

Continuano fino al 20 febbraio le offerte Solo Online di Unieuro, la promozione include anche una selezione di videogiochi per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch in vendita a prezzo ridotto, ecco le offerte da tenere d'occhio, attive ancora per pochi giorni.

Iniziamo segnalando Xbox Series S a 289.99 euro, unica console in offerta, passiamo poi a citare una selezione di giochi come GTA V Premium Edition a 29.99 euro, My Hero One's Justice 2 a 19.99 euro, Just Dance 2022 per Nintendo Switch a 39.99 euro, Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition a 49.99 euro, Far Cry 6 a 34.99 euro e Rainbow Six Extraction a 39.99 euro, prezzo molto interessante per un gioco recentissimo.

In offerta anche Watch Dogs 2 a 9.99 euro, Call of Duty Vanguard a 57.99 euro e Red Dead Redemption 2 a 29.99 euro, senza dimenticare Football Manager 2022 a 39,99 euro. Le offerte indicate sono valide fino a 20 febbraio, vi ricordiamo invece entro il 28 febbraio su una spesa (scontrino o carrello unico) di almeno 100 euro, Unieuro vi regalerà un buono da 20 euro da spendere tra inizio marzo e metà aprile, una bella occasione per ottenere del credito da spendere poi online e nei negozi su una vasta selezione di articoli.