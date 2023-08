Nuove offerte di Unieuro con PS5 a 449 euro e Nintendo Switch Lite a 199€

Anche da Unieuro è tempo di Back to School! Tra le tante offerte del nuovo volantino troviamo anche videogiochi, console e accessori in offerta per un periodo di tempo limitato, salvo esaurimento scorte. Ecco le promozioni e gli sconti più interessanti!

Iniziamo con Nintendo Switch Modello 2019 con Minecraft a 299.90 euro, da segnalare anche il volante Logitech G29 con pedaliera a 249.99 euro disponibile nei formati PC, PS4 e PS5. Anche PlayStation 5 è in sconto a 449.90 euro in versione con lettore ottico senza giochi o accessori inclusi oltre ai contenuti della confezione base (console, cavi, manualistica e un controller DualSense).

Nintendo Switch Lite costa 199.90 euro nelle colorazioni corallo, giallo, blu o turchese, infine anche il preordine di EA Sports FC 24 è in sconto: EA Sports FC per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X costa 71.99 euro mentre la versione per Nintendo Switch può essere preordinata al costo di 53,99 euro.

Infine vi segnaliamo la promo di Unieuro per il Back to School: acquista un PC fisso o portatile di qualsiasi marca a partire da 299€ e spedisci il tuo usato. Potrai ottenere un rimborso fino a 250€ e se il tuo usato ha meno di 3 anni, fino ad ulteriori 50€ di rimborso. Regolamento completo a questo indirizzo.

